Москва, 19 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Информационное бюро НАТО в России закрыто, поскольку Россия не собирается «танцевать танго в одиночку». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Положение дел де-факто просто оформлено де-юре, отношений и диалога не было, танцевать танго в одиночку невозможно. Россия и не собирается этого делать», — сказал Песков.

По его словам, Североатлантический альянс декларировал свои планы сдерживать Россию и подкреплял это конкретными действиями: «Последней каплей стало выдворение российских дипломатов».

Песков отметил, что Россия не пострадает от данного шага.