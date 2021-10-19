Казань, 19 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Татарии продолжает расти число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также подтверждены очередные летальные исходы. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 19 октября, с начала пандемии в Татарии коронавирус официально подтверждён у 28 848 жителей, в том числе за последние сутки инфицированы 132 человека. Напомним, что сутками ранее было выявлено 129 случаев заражения коронавирусом, а суточный прирост возобновился с 12 октября.

Вылечились 24 242 пациента, в том числе за последние сутки выписаны 84 человека. Доля выздоровевших в целом составила 84,03%.

Жертвами коронавируса в Татарии стали ещё девять ковидных больных. Всего от осложнений, вызванных после заражения коронавирусом, скончались 866 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Чистопольского родильного дома и женской консультации ознакомились с работой Новочебоксарского перинатального центра в Чувашии.