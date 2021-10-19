Байконур, Казахстан, 19 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Два спутника связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» доставлены самолетом Ан-124 в аэропорт Крайний (Казахстан) для подготовки к запуску с космодрома Байконур, который намечен на декабрь текущего года. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

"В понедельник, 18 октября 2021 года, на космодром Байконур прибыли космические аппараты «Эскпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Они были доставлены в аэропорт Крайний самолетом Ан-124», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Роскосмоса) произвели разгрузку космических аппаратов, а также обеспечили их транспортирование на площадку № 92 Байконура.

«Следующий этап технологических мероприятий — прием изделий и их автономная подготовка в монтажно-испытательном корпусе», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1а», украшенная хохломскими узорами, в ночь на 28 октября выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-18».