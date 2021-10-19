Москва, 19 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Москве планируется демонтировать памятник Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщает пресс-служба Государственного исторического музея.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому

Работы запланированы на начало декабря 2021 года. Сейчас в этом месте установлен металлический каркас павильона и проводится испытание кран-балки.

«После испытаний павильон зашьют панелями и установят в нем инженерное оборудование. Скульптурная группа будет перенесена на специальный реставрационный стол с помощью кран-балки, расположенной внутри павильона», — приводит информацию пресс-служба агентство «Москва».

Далее запланированы реставрационные работы. Уже проведены работы по промывке скульптурной группы и постамента, а демонтаж запланирован на декабрь 2021 года.