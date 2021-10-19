Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности ректора Бурятского государственного университета (БГУ) назначен Алдар Дамдинов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Государственная дума Российской Федерации Алдар Дамдинов

Согласно приказу министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, новый руководитель приступил к своим обязанностям с 19 октября.

Алдар Дамдинов родился в 1971 году, в 1993 году закончил исторический факультет Бурятского государственного пединститута, который позже превратится в БГУ. В 2016—2021 годы являлся депутатов Государственной думы, состоял во фракции «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший ректор вуза Николай Мошкин покинул свой пост 1 октября.