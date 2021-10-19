Анкара, 19 октября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Цель Реджепа ТайипаЭрдогана — распространение влияния Турции в исламском и развивающемся мире, превращение себя в лидера и единственного представителя этого мира, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 19 октября, комментируя высказывания президента Турции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Как сообщалось ранее, Эрдоган заявил, что у Совета Безопасности ООН(«горстки стран — победителей во Второй мировой войне») «нет права решать судьбу человечества» и что полномочия постоянных членов СБ должны быть сокращены. Уже разработана «дорожная карта», цель которой — «загнать в угол» постоянных членов Совбеза и расширить права других стран — членов ООН, добавил президент Турции.

« Заявление президента Турции о «горстке» стран — победителей во Второй мировой войне — это, конечно, эпатаж. Судьба человечества, даже сегодня или тем более сегодня, вовсе не «отдана», как он пытается доказать, «на милость» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Кстати говоря, пока входящие в эту «горстку» США, Великобритания и Франция следовали международному праву в том виде, как оно было сформулировано после Второй мировой войны, будущее человечества выглядело более оптимистично, чем оно видится сегодня.

Эрдоган делает вид, что главная его забота — это борьба с «несправедливостью», но главная его цель другая: распространение влияния Турции в исламском и, шире, в развивающемся мире, превращение себя в лидера и единственного представителя этого мира.

Да, мир меняется и архитектура международной безопасности не останется прежней. Но на какие инструменты делает упор в международных делах Анкара? Она действует методами насилия, методами войны, методами культурного и морального унижения других народов. Мы недавно были свидетелями этого, когда Турция вместе с Азербайджаном развязала войну в Нагорном Карабахе. Многое к этому могут добавить курды.

Да и сама по себе установка Эрдогана на то, чтобы «загнать в угол» пятёрку постоянных членов Совета Безопасности ООН, говорит о многом. Точно так же перед прошлой мировой войной пытался «загнать в угол» Англию, Францию, США и СССР Адольф Гитлер. А союзник Германии Япония — Китай и другие страны Азии.

И для нынешней Европы такой подход Турции — «загонять в угол» — не нов: она наблюдает его, в частности, на примере политики Анкары по проблеме миграции. Россия тоже познакомилась с ним, как я уже сказал, на Кавказе. Мы видим, как Анкара ведёт себя в Средней Азии, как она через исламский фактор подбирается к российскому Поволжью.