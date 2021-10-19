Москва, 19 октября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал главу Минфина Антона Силуанова готовится к разговору о мерах сокращения разрыва между бюджетной обеспеченностью самых богатых и самых бедных регионов, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

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«Ничего личного! Мы сравнили 2016 и 2020 годы — разница между бюджетной обеспеченностью десяти наиболее самодостаточных и менее растет. Это значит, меры, которые предпринимает Минфин, правительство РФ, недостаточно, готовьтесь к этому разговору при рассмотрении проекта бюджета на 2022 год», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Госдума готовится рассмотреть проект федерального бюджета на 2022−2024 годы. В этой связи спикер Госдумы Володин также предложил Силуанову перед первым чтением провести встречи со всеми думскими фракциями.