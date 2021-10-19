Сочи, Краснодарский край, 19 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В России аудитория интернета в 2021 году выросла до 124 млн человек, заявил 19 октября глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Kremlin.ru Андрей Липов

«К 2021 году число пользователей интернета в России достигло 124 млн человек. Это 85% населения страны», — сказал он на форуме «Спектр» в Сочи.

По его словам, на сегодняшний день в стране услуги доступа в интернет предоставляют более 3 тыс. операторов связи. Всего в отрасли работает более 6,5 тыс. операторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Липов предложил пересмотреть наказание за использование незаконно полученных персональных данных.

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