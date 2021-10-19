Бишкек, 19 октября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за парламентскими выборами в Киргизии, назначенными на 28 ноября. Об этом говорится в сообщении Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Kenesh.kg Голосование в Киргизии

В бюро отметили, что наблюдательная миссия открыта по приглашению национальных властей. Руководит ею посол Одри Гловер. В группу входят 12 экспертов, находящихся в Бишкеке, а также 26 долгосрочных наблюдателей, которые с 26 октября будут находиться в разных районах страны.

Бюро намерено попросить страны, входящие в ОБСЕ, прислать ещё 350 наблюдателей на короткий срок. Они прибудут в Киргизию за несколько дней до голосования.

Наблюдатели проверят выборы на соответствие обязательствам в рамках ОБСЕ и национальному законодательству, а также другим международным обязательствам и стандартам демократических выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в парламент Киргизии, которые прошли в октябре 2020 года, ЦИК республики отменил на фоне массовых беспорядков. Они привели к отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента.

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