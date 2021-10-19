Киев, 19 октября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что жалеет об отсутствии у него российского гражданства. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

(сс) Visem Илья Кива

Кива рассказал, что ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) решили выявить все его контакты с представителями России, установить кураторов и политтехнологов и проверить, есть ли у него гражданство РФ. Это произошло после того, как депутат поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения.

«Хочу официально заявить СБУ и всем правоохранительным структурам, что, к сожалению, у меня нет российских кураторов, к сожалению, у меня нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства», — сказал Кива.

Он добавил, что «всему своё время».

Как сообщало ИА REGNUM, Кива назвал Путина человеком, «который вернул своей стране величие».

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