Красногорск, 19 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Подмосковье планируется перевести на проезд по выделенной полосе. Об этом 19 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Правда глава Подмосковья отметил, что меры эти следует вводить не одномоментно, а постепенно и там, где есть возможность. Таким образом власти планируют обеспечить соблюдение автобусами расписания движения.

«Есть еще одна тема, к которой мы выступаем — это выделенные полосы. Мы часто видим, что автобус приходит не вовремя с запозданием. И возможность его прибытия по расписания возможна только если есть движение. Если пробка — то автобус не приедет. Поэтому выделенные полосы еще одна задача. Мы будем двигаться аккуратно — это пилотный проект. Но я акцентирую внимание: везде, где это возможно и целесообразно мы должны реализовать, ресурсы на это мы предусмотрим», — сказал Воробьев.