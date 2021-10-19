Майкоп, 19 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Адыгее попала в поле зрения сотрудников регионального управления ФСБ работник культуры. Директор одного из учреждений в Шовгеновском районе трудоустраивала «мертвые души» и нанесла ущерб государству на сумму свыше 1,650 млн рублей, сообщили 19 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

Как стало известно, подозреваемая устроила фиктивно в возглавляемое ею учреждение своего супруга. Мужчина, не работая, получил заработную плату на сумму более 1 млн рублей. Такую же аферу директор учреждения культуры провернула со своей знакомой, которая, ни дня не работая, получила более 570 тыс рублей в качестве зарплаты.

Денежные средства она передавала директору. В настоящее время в отношении работника культуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

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