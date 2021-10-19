Кострома, 19 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Костромской области корова насамовыпасе напала на 3-летнего ребёнка и его бабушку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала его мать Дарья Соловьева.

tpsdave Корова

Женщина работает фельдшером на костромской скорой. Из-за опасений заразить сына коронавирусом она отдала его на временное попечение своей матери, проживающей в селе Палкино Антроповского района. Инцидент произошёл 30 сентября 2021 года.

«Моя мама повела ребёнка в детский сад. Рядом с детской площадкой, расположенной на пути к нему, они заметили корову. Животное набросилось на них сзади, сшибло сына с велосипеда. Бабушка отбросила ребёнка в кусты, чтобы защитить, и попыталась усмирить корову, схватив за верёвку. Корова опрокинула её и начала топтать, мама громко кричала. Сын видел всё это, плакал и пытался помочь. На крик прибежали соседские мужчины, они прогнали животное, позвонили мне, и понесли пострадавших домой» , — рассказала Соловьева.

Сын и мать костромички получили многочисленные ушибы и стресс. Женщина утверждает, что проблема с самовольно гуляющим рогатым скотом наблюдалась в посёлке и раньше. Жители населённого пункта неоднократно просили главу сельского поселения Виктора Козырева разобраться в ситуации, но эффекта от их обращений не было.

«Такая ситуация с самовольно гуляющими коровами в селе наблюдается как минимум 3 года. И инциденты с нападениями уже были, люди просили главу разобраться. Но эффекта от их обращений я не заметила. В центре посёлка до сих пор свободно играют, бегают телята весом под 400 килограммов. Я спросила главу, понимает ли он, что если такая махина наступит на маленького ребёнка даже случайно, то травмы могут быть фатальными. На что он сказал — но вашего же корова не затоптала. Все что я могу — выписывать протоколы. Вот такой ответ. Я медработник на скорой. Чтобы спокойно выполнять свой трудовой и общественный долг, я должна знать, что моим родственникам ничего не угрожает. Что о базовых, очевидных вещах позаботились власти. На деле это совсем не так. В посёлке много других детей и пожилых людей. Такое формальное отношение к проблеме может стать причиной чьей-то смерти « , — считает Соловьева.

Женщина написала заявления в полицию, прокуратуру, главе Палкинского сельского поселения и в администрацию района. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Антроповского района, жалоба была «спущена» на уровень главы. Работники администрации сельского поселения выписали владельцу животных протокол об административном правонарушении, но вручить лично документ по причине его отсутствия по месту проживания не смогли. Уведомление об этом гражданину направили по почте.