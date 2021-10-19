В Костромской области корова напала на 3-летнего ребёнка
Кострома, 19 октября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Костромской области корова насамовыпасе напала на 3-летнего ребёнка и его бабушку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала его мать Дарья Соловьева.
Женщина работает фельдшером на костромской скорой. Из-за опасений заразить сына коронавирусом она отдала его на временное попечение своей матери, проживающей в селе Палкино Антроповского района. Инцидент произошёл 30 сентября 2021 года.
Сын и мать костромички получили многочисленные ушибы и стресс. Женщина утверждает, что проблема с самовольно гуляющим рогатым скотом наблюдалась в посёлке и раньше. Жители населённого пункта неоднократно просили главу сельского поселения Виктора Козырева разобраться в ситуации, но эффекта от их обращений не было.
Женщина написала заявления в полицию, прокуратуру, главе Палкинского сельского поселения и в администрацию района. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Антроповского района, жалоба была «спущена» на уровень главы. Работники администрации сельского поселения выписали владельцу животных протокол об административном правонарушении, но вручить лично документ по причине его отсутствия по месту проживания не смогли. Уведомление об этом гражданину направили по почте.
Справка: выпас скота на территории населённых пунктов запрещён. Ответственность за нарушение этого правила прописана в статье 2.14. Кодекса Костромской области об административных правонарушениях. В случае первого факта нарушения владельцу грозит предупреждение, за повторное упущение для граждан предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.