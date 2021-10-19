Ереван, 19 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Ереван рассчитывает, что Совет Европы сможет заставить Азербайджан освободить армянских граждан, попавших в плен в ходе войны в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава минюста Армении Карен Андреасян на встрече с группой докладчиков по демократии Комитета министров Совета Европы

ИА REGNUM Армения

«Андреасян заявил, что Армения ожидает, что Совет Европы проявит чёткую позицию по вопросу Азербайджана и окажет давление на эту страну с целью возвращения на родину армянских военнопленных и других гражданских лиц», — сообщили в пресс-службе минюста Армении.

Министр также подчеркнул, что для Еревана возвращение домой пленных является наиболее важным вопросом. От этого вопроса зависит урегулирование армяно-азербайджанских отношений.

Стоит отметить, что спикер парламента Армении Ален Симонян ранее заявил, что в азербайджанском плену якобы удерживают 70 армянских граждан. Кроме того, более 200 человек считаются пропавшими без вести. В Баку заявляют, что всех пленных вернули, а в Азербайджане остались в заключении «террористы и диверсанты».