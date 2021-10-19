Екатеринбург, 19 октября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту травмирования 4-летнего воспитанника детского сада № 55. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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По предварительным данным, 15 октября в группе, которую посещают дети четырёх и пяти лет, произошёл конфликт. Один из детей нанёс другому повреждения при помощи, предварительно, верёвки. При этом в момент инцидента воспитателя не было в группе.

По словам матери пострадавшего, её сын в итоге был напуган и эмоционально травмирован. Прокуратура намерена дать соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних правовую оценку. Также ведомство оценит своевременность оказания ребёнку медицинской помощи в дошкольном учреждении.