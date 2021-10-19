Пенза, 19 октября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. В Пензе завели уголовное дело по факту смерти в ДТП с участием скорой помощи пожилой женщины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Авария произошла вечером 18 октября 2021 года перекрёстке улиц Ростовской и Терновского в Пензе. По данным правоохранителей, карета скорой помощи в результате столкновения с «Жигулями» опрокинулась на бок и на месте происшествия погибла 67-летняя женщина, которую перевозили в спецтранспорте.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2021 года в Пензе произошло более 480 ДТП, в которых 13 человек погибли и 642 получили различные травмы. Основной причиной аварий стало несоблюдение водителями правил дорожного движения.