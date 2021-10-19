Тверь, 19 октября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Благоустройство 76 объектов — 16 дворовых территорий и 60 общественных пространств — завершено в Тверской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 19 октября

Пресс-служба правительства Тверской области Вышний Волочек

«Муниципальные образования реализуют проекты, которые действительно смогут улучшить территории Верхневолжья. Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

В частности, в Старице завершены работы в парке на улице Коммунистическая — здесь оборудована молодежная зона отдыха со световым фонтаном, установлено освещение, обустроены пешеходные зоны, появились малые архитектурные формы. В Торжке благоустроена смотровая площадка на Новгородской набережной. В Вышнем Волочке в порядок приведена набережная Олега Матвеева.

Всего участниками проекта в 2021 году являются 38 муниципальных образований, заявлено благоустройство 100 объектов, в числе которых 21 дворовая территория и 79 общественных пространств.

Пресс-служба правительства Тверской области Торжок, смотровая площадка

Также в Тверской области ведутся работы по благоустройству объектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2020 года. Работы ведутся в шести муниципальных образованиях — Осташкове, Конаково, Бежецке, Торопце, Нелидово и Калязине. В 2021 году победителями конкурса стали пять тверских городов, в 2022 году они получат из федерального бюджета гранты на благоустройство общественных пространств. В Ржеве благоустроят парк Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами, в Вышнем Волочке — городской сад у Цнинского канала, в Кимрах — пешеходную зону по улицам Кирова и Урицкого. В Кашине в порядок приведут часть набережной реки Кашинка вдоль Конного проезда. В Удомле продолжат благоустройство парковой зоны по ул. Венецианова.