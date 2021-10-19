Волхов, Ленинградская область, 19 октября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Последствия осеннего снегопада на региональных дорогах Ленинградской области ликвидируют 100 единиц спецтехники. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Https://www.instagram.com/egoroff2007 Первый снег в Ленобласти в октябре 2021 год. Волхов (скриншот со страниц в Instagram)

В настоящий момент дорожные службы региона работают в усиленном режиме, водителей предупреждают о необходимости строго соблюдать скоростной режим. По данным дорожников, в ближайшие трое суток возможны осадки в виде мокрого снега, при этом температура воздуха ночью местами опустится до минус 5 градусов.

«Ленавтодор» призывает водителей быть внимательными, избегать резких маневров и готовиться к смене комплекта резины на зимнюю», — обращают внимание автомобилистов в областной пресс-службе.

Напомним, в Ленинградской области работает круглосуточная дорожная «горячая» линия «Ленавтодора» — 8 (812) 251-42-84 .

В свою очередь в социальных сетях очевидцы спешат поделиться первыми кадрами снегопада. Наиболее снежные видео и фото пользователи соцсетей шлют из Волховского района на востоке Ленобласти. Снег укрыл проезжую часть, обочины и деревья, напоминая, что зима близко.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие дни в регионе будет идти снег. Так в среду, 20 октября, ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем, начиная с западных районов, осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер ночью западный слабый, утром, днем южный, юго-восточный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов., на западе до +8 градусов. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В четверг, 21 октября, вновь ожидаются осадки, ночью местами сильные, на западе в виде дождя, на востоке снега, переходящего в мокрый снег, дождь. Ночью на востоке местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на востоке местами до — 1 градус, днем постепенное повышение температуры воздуха до +9…+14 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.