Новосибирск, , 12:53 — REGNUM В Новосибирске после инцидента с подростками на Монументе Славы будет расторгнуто соглашение с частным охранным предприятием. Об этом сегодня, 19 октября, заявил мэр города Анатолий Локоть.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что ранее в интернете появился видеоролик, на котором видно, как трое детей расположилась у чаши с Вечным огнём — один из них лежит на краю чаши, другой бросает в огонь мусор, третий курит.

«Не сработали все наши муниципальные системы безопасности, в частности, у Вечного огня. Это беспокоит, — приводит «Сиб.фм» слова мэра. — Считаю, что соглашение с частным охранным предприятием, которое наблюдает за Монументом Славы, надо расторгать и далее предъявлять соответствующие требования к профессионализму охраны, которую мы выбираем для города».

Глава города также поручил выяснить причины произошедшего и провести со всеми школьниками воспитательную работу. На выполнение поручений он дал неделю.

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