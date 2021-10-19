Москва, 19 октября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Специалисты конструкторского бюро, которое было создано на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана, ведут разработку новой версии родстера «Крым». На сайте проекта были опубликованы изображения новой модели.

Родстеркрым.рф Третий прототип родстера «Крым»

«Для третьего прототипа родстера «Крым» мы подготовили рестайлинг бамперов и новую крышу купе», — говорится в сообщении.

Таким образом, новый прототип родстера скорее напоминает Audi TT или даже на Audi R8. При разработке новой версии модели будет прорабатывается возможность использования более мощных четырехцилиндровых моторов семейства ЕМП, а также гибридной и полностью электрической установок.

Напомним, первый прототип родстера «Крым» был представлен в 2013 году. На данный момент уже выпущены два прототипа модели.

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