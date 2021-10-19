Красноярск, 19 октября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Доследственную проверку по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8 на Таймыре начали следователи. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

U.S. Air Force Вертолёт Ми-8

«Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по факту авиаинцидента, произошедшего с вертолетом МИ-8», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно предварительным данным, 19 октября около 13:30 (11:30 мск) вертолет Ми-8 вынужденно благополучно приземлился в районе 220 км от Норильска из-за срабатывания сигнализации «пожар в двигателе».

«На борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 8 пассажиров, пострадавших нет, воздушное судно не повреждено», — уточняется в сообщении.

Помимо того, указывается, что в данный момент ведутся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на полуострове Таймыр вынужденно приземлился вертолет Ми-8.