Красногорск, 19 октября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Жители Подмосковья содействуют властям в решении транспортных проблем. Об этом 19 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Речь идет о так называемых «глупых пробках» — недостатков транспортной инфраструктуры, которые создают заторы и которые легко могут быть устранены.

«Ликвидация глупых пробок — быстрых решений, уже дает свои результаты. Она будет идти на основе анализа транспортной ситуации и обращений граждан. Жители активно подсказывают, где дополнительную развязку, дополнительную полосу нужно сделать», — сказал Воробьев.