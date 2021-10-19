Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Госкорпорация ВЭБ. РФ одобрила участие в финансировании первых 15 школ в регионах России, 10 из которых будут построены в Бурятии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Школа в Бурятии

Оператору программы ООО «ПроШкола» предоставят 3,2 млрд рублей для начала реализации проектов. По словам зампреда госкорпорации Юрия Корсуна, для ускорения работ и снижения нагрузки на бюджет, школы будут строиться с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

«До конца года совокупно рынок ГЧП может прирасти 250−300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов», — отметил он.

Строительство должно начаться уже в ноябре 2021 года. Добавим, что помимо десяти школ в Бурятии, в рамках первой волны по одной школе построят в Калужской и Самарской областях, три школы запланировано в Белгородской области.