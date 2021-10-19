Ереван, 19 октября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Российские инвестиции в экономику Армении составят $1 млрд в ближайшее время. Об этом заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил 19 октября на брифинге в ходе Восьмого армяно-российского межрегионального форума в Ереване.

Ara Chahvekilian Ереван

Он отметил, что взаимный товарооборот России и Армении восстанавливается очень неплохо. В 2021 году он вырос на 17%, хотя в «пандемийном» 2020 году снизился почти на 4%.

Инвестиционное сотрудничество также растёт. Совместно накопленные инвестиции из России в Армению превысили $2,2 млрд.

«Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму более ещё одного миллиарда долларов, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении», — отметил Вольвач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия имеет ключевое значение для экономики страны.

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