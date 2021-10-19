Вашингтон, , 12:44 — REGNUM США не имеют враждебных намерений по отношению к КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального представителя США по КНДР Сон Кима.

Флаги США и КНДР

Данное заявление он сделал 18 октября в ходе пресс-конференции, состоявшейся в здании Госдепартамента США после встречи со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

Сон Ким отметил, что США открыты для диалога, а также подчеркнул необходимость выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, отстаивания прав человека на севере Корейского полуострова и решения проблемы хищения граждан Японии северокорейскими агентами.

«США готовы сотрудничать с КНДР в решении вопросов, вызывающих гуманитарную озабоченность. США поддерживают предоставление гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения Северной Кореи в соответствии с международными стандартами доступа и мониторинга», — добавил спецпредставитель США по КНДР.

Он отметил, что значительная часть дискуссии с южнокорейским коллегой была посвящена «углублённому обсуждению» документального подтверждения окончания Корейской войны (1950−1953 гг.).

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