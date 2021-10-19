Махачкала, 19 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие сутки были подтверждены тесты на коронавирусную инфекцию у 136 жителей. Этот показатель является самым высоким за последний месяц. До этого в республике наблюдался спад заболеваемости, сообщили 19 октября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус

Растет в Дагестане и смертность от COVID-19. За прошедшие сутки было зафиксировано 11 случаев летального исхода. Сутками ранее — 13. Всего в регионе не смогли спасти 2671 пациента, заболевшего COVID-19.

Общее число носителей коронавируса в республике составило за все время пандемии 54 186 человек. Это второй показатель в СКФО после Ставрополья, где заразились уже более 92 тыс. человек. Выздоровели всего 50 145 пациентов, в том числе 11 — за прошедший день.