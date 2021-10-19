Варшава, , 12:40 — REGNUM Евросоюз стоит у порога энергетического кризиса, который может произойти в течение ближайших нескольких недель. Об этом 19 октября заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы стоим у порога огромного газового и энергетического кризиса», — сказал Моравецкий, на пленарной сессии Европарламента.

Он добавил, что быстро растущие цены, спровоцированные якобы преднамеренными действиями российских компаний, уже сейчас ставят многие фирмы в Европе перед выбором: ограничивать производство или перекладывать расходы на потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический рынок Евросоюза столкнулся с крайне высокими ценами на энергоносители, в частности, на газ. На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер Владимир Путин отметил, что страны Евросоюза сами виноваты в том, что цены на газ на их энергорынке такие высокие — ЕС последовательно уходил от долгосрочных газовых контрактов с Россией и переводил все на биржевую торговлю.

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