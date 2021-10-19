Красногорск, 19 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Фермеры и дальше будут получать новые земельные наделы в Подмосковье. Об этом 19 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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При этом новые территории для ведения сельского хозяйства будут выдавать фермерам, которые уже хорошо зарекомендовали себя.

«Задача — дать фермерам, которые умеют заниматься своим делом, бесплатно дать землю, чтобы каждый, кто приезжает к нам мог реализовать свои программы, мог внести лепту в производство нужных продуктов и обеспечить занятость. Мы эту программу давно ведем. Важно, чтобы отдача от каждого гектара была заметна», — сказал Воробьев.