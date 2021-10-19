Варшава, , 12:39 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время своего выступления в рамках прямой трансляции в соцсети Facebook заявил, что строительство стены (заграждения) на польско-белорусской границе призвано «защитить Польшу от миграционного шантажа, а в долгосрочной перспективе — от Александра Лукашенко и Владимира Путина».

Матеуш Моравецкий Gov.pl

»Мы не хотим, чтобы нас шантажировали мигрантами, нелегалами, беженцами, а также иными угрозами. Скажем прямо, мы не ожидали, что с восточной границы к нам пойдут тысячи мигрантов с Ближнего востока, и поэтому граница не была к этому готова. Но теперь, как мы поняли, новая реальность, и отношения с восточными соседями становятся всё напряженными, в связи с чем защищаться от Лукашенко и Путина придется в том числе стеной на границе», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

По словам польских властей, в приграничной полосе белорусско-польской границы из-за роста нелегальной миграции установлено более 100 километров новых ограждений. При этом в ближайшее время будут проложены еще 50 км. На помощь пограничникам направилось около тысячи военнослужащих.

2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.