Кито, , 12:37 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться 19 октября в Эквадоре с официальным визитом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Генеральный секретариат по коммуникациям президента Эквадора.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Программа визита включает встречу с президентом страны Гильермо Лассо для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

В диалоге на высшем уровне также примет участие министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво.

В ходе беседы будут затронуты темы коммерческого характера, такие как заинтересованность Эквадора в начале переговоров о заключении Всеобъемлющего торгового соглашения и продлении действия Общей системы преференций.

Стороны также обсудят вопросы, связанные с участием Эквадора в Саммите демократии, двустороннее сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, а также угрозы, исходящие от международной организованной преступности.