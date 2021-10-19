Госсекретарь США Блинкен посетит Эквадор с официальным визитом
Кито, 19 октября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен будет находиться 19 октября в Эквадоре с официальным визитом. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Генеральный секретариат по коммуникациям президента Эквадора.
Программа визита включает встречу с президентом страны Гильермо Лассо для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
В диалоге на высшем уровне также примет участие министр иностранных дел Эквадора Маурисио Монтальво.
В ходе беседы будут затронуты темы коммерческого характера, такие как заинтересованность Эквадора в начале переговоров о заключении Всеобъемлющего торгового соглашения и продлении действия Общей системы преференций.
Стороны также обсудят вопросы, связанные с участием Эквадора в Саммите демократии, двустороннее сотрудничество в вопросах безопасности и обороны, а также угрозы, исходящие от международной организованной преступности.