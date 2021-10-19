Киев, , 12:36 — REGNUM С рабочим визитом прибыл в столицу Украины министр обороны США Ллойд Остин. Он написал об этом 19 октября на своей странице в соцсети Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

«Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, её территориальной целостности и евро-атлантических устремлений», — говорится в сообщении главы Пентагона.

При этом Остин намерен в Киеве провести встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой минобороны страны Андреем Тараном.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что на Украину была доставлена очередная партия международной технической помощи от правительства США.