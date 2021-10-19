Ставрополь, 19 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Ставропольском крае доведено до суда уголовное дело о взятках и превышении должностных полномочий в исправительной колонии №11. Фигурантами дела являются бывший заместитель начальника отдела безопасности и экс-младший инспектор группы надзора отдела безопасности. Их уличили в получении взятки на сумму 280 тыс. рублей, сообщили 19 октября в пресс-службе Следственного комитета по краю.

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области Взятка

Как установлено сотрудниками ФСБ и СКР, в течение нескольких месяцев 2017 года обвиняемые получали денежное вознаграждение за приобретение мобильных телефонов и доставку их в колонию. Деньги передавал один из осужденных. В настоящее время уголовное дело передано для рассмотрения в суд.

Напомним, в колонии №1 города Владикавказа, где 15 октября 2021 года произошел бунт заключенных, были обнаружены при обыске осужденных около 180 мобильных телефонов.

Читайте также: У заключенных колонии во Владикавказе нашли 180 сотовых телефонов