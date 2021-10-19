Рим, 19 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Председатель правительства Италии Марио Драги провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Италия

«Председатель Совета Марио Драги провел сегодня утром телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В центре переговоров были последние события афганского кризиса», — говорится в сообщении.

Ещё одной темой для обсуждения стала подготовка к предстоящему саммиту G20 и двусторонние отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит стран «Большой двадцатки» пройдёт в Риме 30−31 октября.

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