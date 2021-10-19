Пенза, 19 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Пензенской области выросло количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. И подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 19 октября, с начала пандемии в Пензенской области официально подтверждено 75 986 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки выявлено 322 носителя SARS-CoV-2. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 315 случаев заражения коронавирусом.

Что касается вылечившихся, то их число выросло ещё на 35 человек. Всего выздоровели 58 686 пациентов, что составляет 77,23% от общего числа заразившихся.

Жертвами коронавируса в Пензенской области стали 3197 жителей, в том числе за последние сутки болезнь унесла жизни 27 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в середине октября 2021 года завершился ремонт педиатрического отделения Нижнеломовской межрайонной больницы. Обновлённое отделение уже принимает юных пациентов.