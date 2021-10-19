Баку, , 12:35 — REGNUM Спецпредставитель Евросоюза по Закавказью и кризису в Грузии Тойво Клаар 19 октября прибыл в Баку с рабочим визитом. Об этом сообщает агентство Report.

Баку (сс) Consulbk

По данным МИД Азербайджана, в ходе визита Клаар планирует встретиться с рядом официальных лиц. На встречах стороны будут обсуждать сложившуюся в регионе ситуацию, а также сотрудничество ЕС и Азербайджана.

«Евросоюз обязан работать со своими партнёрами ради мира и процветания в регионе», — написал перед прилётом в Баку Клаар в соцсети Twitter.

Стоит отметить, что после визита в Азербайджан, Калаар планирует посетить Армению и Грузию.