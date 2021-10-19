Никольское, Ленинградская область, 19 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области задержали предполагаемых виновников гибели 23-летнего петербургского киберспортсмена, выпускника Политеха Алексея Малышева. Об этом 19 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Личная страница Алексея Малышева в «ВК» Киберспортсмен Алексей Малышев

Напомним, едва живого молодого человека без верхней одежды обнаружил прохожий у гаражей в городе Никольское. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти Малышева. При осмотре тела были найдены тяжелые травмы. Позже выяснилось, что Алексея жестоко избили. Органы СКР возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего. По подозрению в причастности к гибели моолодого человека были задержаны трое местных жителей в возрасте от 30 до 33 лет.

По данным полиции, около 4 часов утра потерпевший вышел из квартиры своих друзей в городе Никольское, предварительно вызвав такси. Выйдя на улицу, он встретил троих незнакомцев, которые распивали спиртные напитки возле магазина. Между ними завязалась беседа, затем киберспортсмен по какой-то причине сел в автомобиль «Газель», принадлежащий одному из мужчин. В салоне машины новые знакомые набросились на парня и стали наносить ему удары. Затем злоумышленники погрузили молодого человека в багажное отделение «Газели», отвезли на старое Никольское кладбище, где вытащили из машины и продолжили избивать до потери сознания, после чего бросили и уехали.

«Спустя некоторое время подозреваемые вернулись. Убедившись, что потерпевший еще дышит, фигуранты вновь погрузили его в багажник, привезли к старым заброшенным гаражам в ста метрах от больницы и выбросили из автомашины. Затем они загнали «Газель» в гараж и разошлись по домам», — отметили в ведомстве.

В настоящее время трое предполагаемых участников зверского избиения киберспортсмена переданы следователям СК России для проведения процессуальных действий.