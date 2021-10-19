Ярославль, 19 октября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ярославле 19 октября в отделении ЗАГС на улице Магистральной утром возникли проблемы с приёмом граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил очевидец.

Очередь в ЗАГСе в Ярославле

Очереди возникли из-за проблем в программном обеспечении, которые возникли на уровне федеральной системы. Посетителей предупредили об этом и извинились. По словам очевидцев, ждать пришлось один-два часа. В региональном управлении ЗАГС подтвердили наличие проблемы.

«ФНС России в 9:30 сообщили, что временно ограничен доступ в Единый государственный реестр ЗАГС. В связи с этим было ограничено онлайн заполнение сведений. Оффлайн прием документов замедляет работу, поэтому могут образовываться очереди. В течение часа ФНС устранила сбой и в данный момент доступ в ЕГР ЗАГС восстановлен. Прием осуществляется в штатном режиме», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении записи актов гражданского состояния.

Очевидец отметил, что сотрудники ЗАГСа на Магистральной старались минимизировать неудобства людей, ускорив свою работу и задействовав весь персонал.