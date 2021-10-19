Красногорск, 19 октября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Ремонт подъездов многоквартирных домов в Подмосковье должен быть завершен в запланированный срок. Об этом 19 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подъезд

«Заканчивается строительный сезон. У нас долгое время идет программа ремонта подъездов. И я обращаю внимание на то, чтобы мы эту программу завершили своевременно», — сказал Воробьев.

По его словам, в этом вопросе очень многое зависит от подрядчика и от главы городского округа.