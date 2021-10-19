Кызыл, 19 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Туве перед судом предстанет руководитель компании «Энестрой» по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, обвиняемый похитил бюджетные средства при строительстве домов для сирот в Кызылском, Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском районах, а также спортзалов в рамках нацпроекта «Образование». Всего было похищено более 5 млн рублей.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Документы направлены в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу.