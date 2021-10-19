Орел, 19 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Орловской области закончились свободные места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом 18 октября в прямом эфире в instagram сообщил губернатор Андрей Клычков.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

«У нас 1854 койки было подготовлено. На сегодняшний день свободных нет. По максимуму будем находить выход, но на данный момент свободных коек нет, это внушает опасения», — подчеркнул Клычков, подчеркнув, что для открытия новых коек нужны дополнительные резервы.

Он добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионе «не внушает оптимизма» — в регионе даже за выходные 16−17 октября заболеваемость существенно выросла.