Москва, 19 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе Минфина Антону Силуанову разделить регионы по группам, критерий — бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в субъекте РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Kremlin.ru Вячеслав Володин

«Давайте те регионы, которые имеют доходную часть хорошую, регионы — доноры, поставим в отдельную группу выстраивания отношений в рамках межбюджетного процесса, чтобы они и дальше развивались, чтобы они могли реализовывать проекты», — сказал Володин.

В отдельные группы спикер Госдумы предложил разделить регионы-реципиенты.

«У нас есть и регионы-реципиенты, и их также правильно было бы распределить на группы, которым нужна большая помощь, другим — меньшая, это всё должно быть прозрачным, критерий один: бюджетная обеспеченность гражданина, который проживает в регионе», — отметил Володин.