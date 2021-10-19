Нюрбург, Германия, 19 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Компания Mercedes-AMG вывела на тестовые испытания кроссовер GLC 63 с гибридной силовой установкой. Снимки модели размещены на портале Motor1.

Motor1 Mercedes-AMG GLC 63 2023

Модель тестировалась на трассе Нюрбургринг. На фотографиях модель полностью покрыта камуфляжной пленкой. Однако можно рассмотреть, что «заряженная» версия Mercedes-AMG GLC 63 получит фальшрадиаторную решетку AMG Panamericana, которая будет расположена по центру передней части модели.

На корме можно рассмотреть четыре патрубка выхлопной системы, которые расположены под задним бампером, покрытым камуфляжем.

По предварительной информации, модель GLC нового поколения будет базироваться на новой «тележке», которую получил новый C-Class.

Силовая установка новинки будет состоять из турбированного мотора M139 на 2,0 л и электродвигателя. Суммарная мощность установки составит 643 л. с.

Ранее Mercedes-AMG проводила испытания седана Mercedes-AMG C45 2022 модельного года.

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