Бразилиа, 19 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поздравил кандидата на пост мэра Рима Роберто Гуальтьери с победой во втором туре выборов главы итальянской столицы. Соответствующее поздравление Лула опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

(сс) BCNChile Луис Инасиу Лула да Силва

«Поздравляю нашего друга Роберто Гуальтьери, который только что победил на выборах мэра Рима, и жителей итальянской столицы за то, что они выбрали квалифицированного и представительного лидера и администратора, столь приверженного демократии и социальной справедливости», — написал Лула.

По его словам, «Рим, несомненно, является одним из самых важных городов мира», и «в лице Гуальтьери он получит мэра, равного задачам города».

После победы Гуальтьери на выборах левые силы контролируют пять крупнейших городов Италии — Рим, Милан, Турин, Болонья и Неаполь — на следующие пять лет.