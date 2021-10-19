Москва, 19 октября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Генпрокуратура России обнаружила у бывших сотрудников ФСБ Михаила и Татьяны Кулюкиных 385 счетов в отечественных и зарубежных банках. Об этом пишет 19 октября газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Отмечается, что Михаил Кулюкин — в прошлом снабженец ведомства, он занимался поставками индивидуальных рационов питания. Счета он и его супруга, работавшая в кадровой службе, открывали и во время службы, и после выхода на пенсию.

Счета обнаружились в ходе прокурорской проверки, связанной с уголовным делом о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания через компанию «Оборонпродкомплект». Оказалось, что ранее Кулюкин открыл 253 счета в 35 банках, а его жена — 132 счета в 33 банках. Из этих счетов действуют 203, на них находятся различные суммы от 1,3 млн до 4,7 млн рублей.

У семьи Кулюкиных также обнаружились две квартиры, гараж и коллекция ювелирных украшений. По данным следователей, о столь высоких доходах супруги не отчитывались. Защитники супругов настаивают на их легальности.

Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании средств на счетах супругов коррупционными. Две квартиры и гараж, а также некоторые счета, изъяты в пользу государства.

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