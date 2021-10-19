Красногорск, 19 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Развитие автотранспортной инфраструктуры в Подмосковье ведется активными темпами. Об этом 19 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Строительство дороги

«Сегодня под руководством президента состоится Государственный совет, посвящённый вопросам транспорта», — сказал глава Подмосковья.

По его словам, и раньше, и сейчас большой упор делается на комфорт, удобство в развитии автотранспортной инфраструктуры на территории региона.

«В Подмосковье такая работа вместе с федеральным правительством ведется очень активно — строятся федеральные трассы. Строится большое количество путепроводов, дорог федерального и регионального значения. Все эти преобразования имеют важное значение для развития региона. Я прошу внимательно следить за динамикой работ», — отметил Воробьев.