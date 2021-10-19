Анкара, 19 октября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 26 октября с однодневным визитом Азербайджан, сообщили 19 октября в канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Азербайджан 26 октября», — говорится в сообщении.

Программа и цели визита не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок 19 октября прибыл в Баку с официальным визитом.

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