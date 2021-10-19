Прага, , 12:25 — REGNUM В Чехии конституционная комиссия сената приступила к рассмотрению вопроса о процедуре лишения президента страны Милоша Земана, который находится на лечении в больнице, полномочий главы государства. Об этом 19 октября сообщает Чешское ТВ.

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Отмечается, что лечащие врачи Земана считают, что он не способен выполнять никакие служебные обязанности.

«Члены конституционной комиссии верхней палаты парламента, сената, начали рассмотрение вопроса о процедуре лишения главы страны Милоша Земана по состоянию его здоровья президентских полномочий и их переводе на спикера нижней палаты парламента и премьера», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября появилась информация о том, что президент Чехии Милош Земан был госпитализирован из-за обострения печёночной энцефалопатии. На следующий день спикер нижней палаты чешского парламента Радек Вондрачек заявил, что глава государства может выполнять президентские обязанности. Он подтвердил, что президент помещён в отделение интенсивной терапии.

18 октября спикер сената республики Милош Выстрчил заявил, что полномочия президента Чехии с Милоша Земана, вероятно, придётся снять. По его оценке, вероятность того, что находящийся на лечении в больнице Земан скоро вернётся к работе, невысока.

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