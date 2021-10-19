Ульяновск, 19 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество официально выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 411 и 370. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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По информации на 19 октября, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 89 692 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки выявлено 370 носителей инфекции.

Вылечились 78 985 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки победили болезнь 411 больных. Доля выздоровевших составила 88,06%.

Жертвами коронавируса в Ульяновской области стали ещё 15 пациентов. Всего в регионе умерли 2837 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области каждую неделю заместитель председателя правительства Сергей Кучиц и министр здравоохранения Александр Гашков посещают «красные зоны» ковидных госпиталей. Цель визитов — проверка обеспеченности лекарственными препаратами и организации работы.