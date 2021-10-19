Калуга, 19 октября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 155 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 октября. Днём ранее, 18 октября, в регионе было зарегистрировано 159 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 50 915 человек, 48 506 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 793 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.